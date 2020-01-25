Elazığ'daki deprem sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı seferber oldu

Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından devletin tüm birimleri seferber oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Elazığ ve Malatya il müdürlüklerine bağlı spor salonları, gençlik merkezleri ve yurtları vatandaşların hizmetine açıldı.