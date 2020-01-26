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Erdoğan'dan deprem açıklaması! Yaraları sarmaya başladık

Erdoğan, Cezayir seyahati öncesinde Elazığ depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan 31 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi ve 'Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine Elazığ'da meydana gelen depremdeki son durumla ilgili paylaşımlar yaparak başladı. Erdoğan şunları söyledi; 

Elazığ depreminde şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti 1607 vatandaşımız yaralandı 45 vatandaşımız kurtarıldı. Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. 

Her türlü çabayı gösteriyoruz

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır.

Millet can derdinde bunlar ise mal derdinde

Her şeyden önce bu birlik berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz' bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar.

Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki

Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar.

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