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Depremin saati teknolojik imkanlarla önceden bilinebilir mi AFAD açıkladı

ELAZIĞ depremi sonrası önemli bir tartışma yaşanıyor. Herkes teknolojik imkanlarla deprem saatinin önceden bilinip bilinmeyeceğini merak ederken AFAD tartışmalara son noktayı koydu.

AFAD, bir depremin günü ve saatinin önceden bilinmesinin teknolojik imkanla mümkün olmadığını belirtti. Önceki akşam Elazığ'da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremin ardından özellikle sosyal medyada depremin saati ve yerini bildiğini söyleyen Tayvanlı bir kişinin paylaşımları çok konuşuldu.

Tayvanlı sözde uzmana 6 bin dolar ceza

Aynı kişi önümüzdeki günler için de deprem tahmini yapmaktan geri kalmadı. Çinli olduğu söylenen ancak Tayvanlı çıkan sözde deprem uzmanına geçtiğimiz günlerde; halkı galeyena getirdiği gerekçesiyle ülkesinde de 6 bin dolar para cezası kesildi.

Saat tahmini yapmak mümkün değil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bir depremin gün ve saatinin önceden kestirilmesinin teknolojik imkanla mümkün olmadığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bir depremin gün ve saati verilerek önceden kestirilmesi günümüzün teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın spekülatif bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

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