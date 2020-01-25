Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki vatandaşları yalnız bırakmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafapaşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafapaşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, burada arama kurtarma çalışmalarında yer alan görevlilerle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin olduğu ilk andan bu yana gelişmeleri anbean takip etti. Erdoğan depremi yerinde incelemek üzere Elazığ'a gitti. Burada bir açıklama yapan Erdoğan, "22 kaybımız, bini aşkın yaralımız var" dedi.
ERDOĞAN'DAN ELAZIĞ'DA İLK AÇIKLAMA
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz propagandalarına kulak asmayın. Süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de açta açıkta bırakmayacağız." diye konuştu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Devletimizin bir ihtiyacı yok. Birileri yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir" dedi.
CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne ve oğlun Mevlana Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.
Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan şunları kaydetti:
Bu tip afetler bizler için büyük bir imtihan. Müslüman olmanın bu noktada teslimiyetin en güzel örneklerini vermişiz. Daha önceki depremleri sabırla aşmayı bildik. Şimdi yine bir imtihandayız. Biz hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini hep verdik veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız.