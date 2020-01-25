Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki vatandaşları yalnız bırakmadı

ERDOĞAN'DAN ELAZIĞ'DA İLK AÇIKLAMA

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz propagandalarına kulak asmayın. Süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de açta açıkta bırakmayacağız." diye konuştu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Devletimizin bir ihtiyacı yok. Birileri yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir" dedi.