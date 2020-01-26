Ankara-İstanbul hızlı tren biletleri 2020 zam mı geldi?

TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında bilet fiyatları ne kadar oldu, YHT biletlerine zam mı geldi araştırması gündem oldu. Peki Ankara İstanbul arasında sefer yapan YHT biletleri kaç para oldu, zam mı geldi?

YHT bilet fiyatlarına zam yapıldı iddiası sosyal medyanın konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) 30 günlük abonman bilet ücretlerinde yeni düzenleme yaptı. İnternet ve mobil satış kanallarına uygulanan yüzde 1,5 indirimi kaldırdı.

Peki Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları ne kadar? 2020 Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları Ankara-Polatlı, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Polatlı-Eskişehir, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-İstanbul-Ankara ne kadar?

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Taşımacılığı Dairesi, 30 günlük abonman biletine sahip yolcuların kullandığı şu hatlar için zam yaptı.

Yapılan zamlar şöyle:

Ankara-Polatlı 877 TL’ye oldu

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya 687 TL

Polatlı-Eskişehir bin 260 TL

Ankara-İstanbul 3 bin 847 TL

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, zam haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Genel Müdürlük tarafından işletilen YHT'lerin bilet ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtilen açıklamada, YHT'lerin business ve ekonomi bölümü yolculuklarda kullanılan abonman kartlarına ait indirim oranlarında değişiklik yapıldığı belirtildi. YHT'lerde geçerli 2 çeşit abonman paketi bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahiplerine belirlenen 2 istasyon arasında 60 gün süreyle 15-20 ve 30 biniş hakkı sağlayan biniş bazlı abonman paketleri business için yüzde 5, yüzde 10 ve yüzde 15, ekonomi için ise yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 arası indirim uygulanmaya başlandı. Ankara-Eskişehir arasında ekonomi sınıfı 30 binişlik abonman kartı sahibi yolcumuzun seyahati 28,1 lira olarak ücretlendirilirken, tam biletle seyahat eden yolcumuz 37,5 lira ödemektedir."

Açıklamada, YHT'lerin işlediği tüm parkurlarda geçerli ve business bölümünde yüzde 25 indirim sağlayan yeni aylık abonman paketlerinin uygulanmaya başlandığı, Ankara-Eskişehir arasında business ücreti 54,5 lira iken aylık abonman sahibi yolcunun bir seyahatinde ödeyeceği ücretin 41 lira olduğu ifade edildi.

Aylık abonman kartlarının ekonomi bölümünde gençlere yüzde 50, tam abonman kartıyla yüzde 25 indirim sağlayan yeni paketlerin uygulanmaya başlandığına işaret edilen açıklamada, Ankara-Eskişehir arasında ekonomi ücreti 37,5 lira iken tam abonman kart sahibi yolcunun bir seyahatinde ödeyeceği ücret 28,1 lira, genç abonman kart sahibi yolcunun bir seyahatinde ödeyeceği ücretin 16 lira olduğunun altı çizildi. Açıklamada ayrıca, YHT'lerde business ve ekonomide gidiş-dönüş bileti alan yolculara yüzde 15 indirim uygulanmaya devam edildiği ifade edildi.

Ankara-İstanbul-Ankara YHT

Ankara’dan hareket eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni sırasıyla Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı duraklarına uğramaktadır.

Sefer Sayısı

Ankara-İstanbul-Ankara YHT ile karşılıklı 16 (8+8) sefer düzenlenmekte olup bunlar;

Ankara-Söğütlüçeşme: 7 sefer

Söğütlüçeşme-Ankara: 7 sefer

Ankara-Halkalı:1 sefer

Halkalı-Ankara:1 sefer

Ankara-Eskişehir-Ankara YHT

Ankara-Eskişehir parkurunda işleyen trenler Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır.

Sefer Sayısı

Ankara-Eskişehir-Ankara YHT ile karşılıklı 12 (6+6) sefer düzenlenmekte olup bunlar;

Ankara-Eskişehir: 6 sefer

Eskişehir-Ankara: 6 seferSeyahat süresi

Ankara-Eskişehir: 1 saat 30 dakika.

Ankara-Konya-Ankara YHT

Ankara-Konya-Ankara hattında işleyen trenler Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır.

Sefer Sayısı

Ankara-Konya: 7 sefer

Konya-Ankara: 7 sefer

Seyahat süresi

Ankara-Konya: 1 saat 45 dakika

Konya-İstanbul-Konya YHT

Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Treninin durakları sırasıyla Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı olmaktadır.

Sefer Sayısı

Konya - İstanbul(Söğütlüçeşme) : 2 sefer

İstanbul(Söğütlüçeşme) - Konya : 2 sefer

Konya - İstanbul(Halkalı) : 1 sefer

İstanbul(Halkalı) - Konya : 1 sefer

Seyahat süresi

Konya - İstanbul(Söğütlüçeşme) : 4 saat 50 dakika

Konya - İstanbul(Halkalı) : 5 saat 40 dakika