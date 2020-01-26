Süleyman Soylu canlı yayında depremzedelere müjde verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ'daki son durumu değerlendirdi. Bakan Soylu depremzedelere para ve kira yardımı yapılacağını açıkladı.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Arama kurtarma çalışmalarının büyük bir bölümü sona erdi. 45 vatandaşımızı kurtardık. Depremde 35 can kaybı ve 1607 yaralı var. Artçı depremler devam ediyor. Sürsürü mahallesinde 6 vatandaşımız enkaz altında. İnşallah onlar için de güzel haberler alırız.

Bu ilçeler taranacak

Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, Bakanlığımız tarafından taranacaktır.

Depremzedelere para yardımı

AFAD'ın yönlendirmesi olmadan bölgeye yardım göndermeyin. Depremden etkilenen, yaralanan, hayatını kaybeden ve maddi hasarlı olarak dışarıda kalan ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakit yardımı yarın sabah itibariyle kaymakamlıklarımız marifetiyle valiliklerimiz koordinasyonunda sağlanacaktır.

Evleri uygun olmayanların kiralarını karşılayacağız

Binlerce mesaj aldım yardım konusunda. Kızılayi AFAD ve Diyanet'in hesapları var. Oralardan yardım yapabilirsiniz. Malatya ve Elazığ'a çağrımdır. Kaymakamlıklarımız açık. Müracaatları alıyoruz. Hasar tespit çalışamalarını yapıyoruz. Evleri uygun olmayanların kiralarını karşılayacağız.

Tedavi gören yaralı sayısı 104'e kadar düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu açıklamalarda bulundu: Deprem bölgesinde hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü