HABER /  GÜNCEL

Sosyal medya provokatörlerine hesap soruluyor 2 kişi gözaltına alındı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden halkı korku ve paniğe sevk edici gerçek dışı bilgi yayan 2 kişi, Gaziantep'te gözaltına alındı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden halkı korku ve paniğe sevk edici gerçek dışı bilgi yayan 2 kişi, Gaziantep'te gözaltına alındı.

Önceki gün meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin hissedildiği illerden biri olan Gaziantep'te sosyal medya üzerinden halka korku ve paniğe sevk edici paylaşımlarda bulunan 2 kişi belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
31 ülkeden Türkiye'ye deprem mesajı! Türk halkının yanındayız
Ersun hocadan Elazığ depremzedeleri için anlamlı çağrı! Hazırlık maçı yapalım
Erdoğan deprem provokatörlerine sert çıktı! Millet can bunlar mal derdinde
Depremin saati teknolojik imkanlarla önceden bilinebilir mi AFAD açıkladı
ABD'de açıkladı! Irak'taki füze saldırılarında 34 askerimiz yaralandı
Birleşmiş Milletler'den Elazığ için yardım teklifi
ÖNCEKİ HABERLER
2020 trafik cezaları listesi güncel zamlı ceza listesi
Askerlik yerleri sorgulama 2020 ekranı açıldı TC ile giriş
Af haberleri son gelişmeler 26 Ocak yeni af haberleri
2020 bayram tarihleri ne zaman kaç gün tatil olacak?
Arap ülkeleri Elazığ depreminden sonra sessiz kaldı
Ankara Eskişehir hızlı tren fiyatları 2020 kaç para oldu yeni tarife
Yorumlar 1 yorum