HABER /  YEREL

Konya Beyşehir'de feci yangın! Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

Konya Beyşehir'de iki katlı bir evde yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın nedeniyle aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gölkaya Mahallesi'nde Mustafa Asan'a (95) ait iki katlı evde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine adrese, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.

Tüp patlamasının da yaşandığı evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aynı aileden birisi engelli 3 kişi öldü

Yangında hayatını kaybeden anne Ayşe (87) ile kızı Fatma Asan'a (60) ait olduğu tahmin edilen cenazeler, savcının incelemesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafa Asan'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor. Yangının soba kaynaklı çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cedi Osman Elazığ için toplanan rakamı açıkladı kampanyası tepki çekmişti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ağır hasarlı bina sayısını açıkladı
MHP'li Enginyurt deprem sonrası Elazığlılara kin kusan hadsize verdi veriştirdi
Süleyman Soylu canlı yayında depremzedelere müjde verdi
Elazığ'da ölü sayısı kaç oldu işte son rakam ve ölenlerin isimleri
31 ülkeden Türkiye'ye deprem mesajı! Türk halkının yanındayız
Ersun hocadan Elazığ depremzedeleri için anlamlı çağrı! Hazırlık maçı yapalım
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul için de çok korkutacak uyarı
Sosyal medya provokatörlerine hesap soruluyor 2 kişi gözaltına alındı
2020 trafik cezaları listesi güncel zamlı ceza listesi
Askerlik yerleri sorgulama 2020 ekranı açıldı TC ile giriş
Af haberleri son gelişmeler 26 Ocak yeni af haberleri
AKUT güvendeyim uygulaması nedir nasıl kullanılır?
Yorumlar