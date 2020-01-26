Konya Beyşehir'de feci yangın! Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

Konya Beyşehir'de iki katlı bir evde yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın nedeniyle aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gölkaya Mahallesi'nde Mustafa Asan'a (95) ait iki katlı evde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine adrese, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.

Tüp patlamasının da yaşandığı evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aynı aileden birisi engelli 3 kişi öldü

Yangında hayatını kaybeden anne Ayşe (87) ile kızı Fatma Asan'a (60) ait olduğu tahmin edilen cenazeler, savcının incelemesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafa Asan'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor. Yangının soba kaynaklı çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.