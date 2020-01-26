Cedi Osman Elazığ için toplanan rakamı açıkladı kampanyası tepki çekmişti

100 doları 200'E çıkardı

Maça kısa bir süre kala "Güzel bir haberim var. Isınmada Larry Nance Jr. yanıma geldi 'Gel 200 yapalım. Ben de maçta atılan her 3 sayı için 200 dolar bağışlayayım' dedi. Ben sadece kendi adıma 100 doları, 200 olarak güncelliyorum. Teşekkürler!" açıklamasını yapan Cedi Osman, karşılaşma sonrası topladıkları yardım bedelini duyurdu.