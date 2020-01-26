Cedi Osman Elazığ için toplanan rakamı açıkladı kampanyası tepki çekmişti
NBA'deki temsilcimiz Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'ın Chicago Bulls ile oynadığı maçta Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi. Cedi Osman karşılaşma sonrası topladıkları rakamı açıkladı.
Dünyanın en kaliteli basketbol ligi NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 200 bin dolar bağışta bulundu. Cedi Osman'ın sosyal medyada tepkilere neden olan bu kampanyasına spor dünyasından birçok isim katıldı.
Cedi Osman 118-106 kaybettikleri maçta 18 sayı, 6 asist ve 1 ribaundla oynadı. 4 üçlük deneyen Cedi Osman, 2 isabet buldu. Karşılaşmada ise toplam 63 üçlük atış yapılırken, bunlardan 25 tanesi isabetli oldu.
100 doları 200'E çıkardı
Maça kısa bir süre kala "Güzel bir haberim var. Isınmada Larry Nance Jr. yanıma geldi 'Gel 200 yapalım. Ben de maçta atılan her 3 sayı için 200 dolar bağışlayayım' dedi. Ben sadece kendi adıma 100 doları, 200 olarak güncelliyorum. Teşekkürler!" açıklamasını yapan Cedi Osman, karşılaşma sonrası topladıkları yardım bedelini duyurdu.
Elazığ için mesaj yağdı
Öte yandan Cedi Osman'ın başlattığı kampanyanın ardından binlerce vatandaş AFAD'ın organizasyonu aracılığıyla depremzedelere yarımda bulundu. DEPREM yazıp 1866'ya SMS atanlar ve bu sayede 10 TL bağışta bulunan vatandaşlar, telefonlarından aldıkları ekran görüntülerini Cedi Osman'la paylaştı.