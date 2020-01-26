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Ankara'da Elazığ depreminde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

ANKARA'da, Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

İnsan Hakları ve Hizmetleri Derneği (İHH Ankara) tarafından Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenen programda sabah namazının ardından Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Rıdvan İbrahim tarafından deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenler ile İslam alemi için dua edildi.

Programda ayrıca, İsrail tarafından Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'ye Mescidi Aksa'ya bir yıl süreyle giriş yasağı konulmasına ilişkin olarak da Müslümanlara bu duruma sessiz kalmamaları çağrısı yapıldı.

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