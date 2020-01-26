Bakan Murat Kurum Elazığ'da köklü dönüşümün başlayacağını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da açıklama yapıyor. Kurum, "500 kişilik ekiple hasar tespit çalışması yürütülüyor" dedi. Bakan Kurum ayrıca, Elazığ'da yapılması planlanan dönüşüm projesine ait ilk detayları da açıkladı.

Kurum, "Mustafa Paşa Mahallesinde enkaz kaldıracağız. Riskli binalar için köklü dönüşüm projesi başlatacağız" ifadelerini kullandı. Kurum, dönüşüm projesiyle ilgili şunları söyledi:

Yeni bir rezerv alanda, Elazığımıza uygun, zemin+3'ü geçmeyecek güzel bir proje gerçekleştireceğiz. Burada 1400 konutluk yerimizin projelendirme çalışmalarını yapıyoruz. Mustafapaşa'da 500 konutluk bir bölgenin hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Vatandaşlarımıza da bu süreçte hem kira hem de taşınma yardımı yapacağız. Onların mağduriyetlerini en aza indireceğiz.