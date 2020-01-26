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Kızılay Başkanı Kınık: Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı

Demirören Haber Ajansı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde incelemelerde bulundu. Kınık, "Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı. Tespitler yapıldı, ihtiyaçlar teslim edildi" dedi.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli, cuma günü saat 20.55'te, 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, incelemelerde bulundu.

Kınık, depremin hemen ardından Elazığ ve Malatya'da, AFAD'ın koordinasyonunda başlatılan insani yardım ve arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Yaklaşık 200 profesyonel afet uzmanı ile 100'ün üzerinde gönüllü ile Malatya ve Elazığ'da çalışma yürüttüklerini kaydeden Kınık, "Ana sorunumuz olan beslenme alanında çalışıyoruz. Bu anlamda yaklaşık 6 bin öğünü Elazığ'da, 2 bine yaklaşık öğünü de Malatya'da Pütürge ve Doğanyol beldelerimizde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bir taraftan da Malatya bölgesinde 2 bine aşkın çadır dağıtımı yapıldı. Battaniyeleri, ısıtıcıları, yatakları kendilerine verildi. Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı. Tespitler yapıldı, ihtiyaçları kendilerine teslim edildi. Afetin o ilk dönemindeki acısı yavaş yavaş küllenmeye başlandı. Bundan sonraki süreç, toparlanma süreci. Devletin tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine yapacağı desteğin yanında biz de Kızılay olarak desteklerimizi sunacağız" diye konuştu.

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