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Sevan Nişanyan’a Elazığ insanı yönelik alçak sözleri nedeniyle soruşturma

İzne ayrıldığı İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim olmayan, daha sonra Avrupa’ya kaçtığı anlaşılan Sevan Nişanyan, deprem sonrası Elazığ insanı ile ilgili alçak sözler sarf etmişti. Nişanyan'a adli soruşturma başlatıldı.

Sözde yazar Sevan Nişanyan, Elazığ'daki şiddetli deprem sonrası Twitter hesabından “Elazığ Tr'nin en bağnaz, en cahil, en paranoyak, cinsel saplantılı, maddi ve manevi tecavüz kültürü gelişkin kentidir. Gasp edilmiş emlak üzerine kuruludur, inkar edilmiş kimliklerden örülü bir hapishanedir. İdolü Mehmet Ağar'dır. Çocuklara yazık tabii, onlar suçsuz” diyerek içindeki kini kusmuştu.

Soruşturma başlatıldı

Nişanyan'ın nefret söylemi içeren skandal ifadelerinden sonra soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sevan Nişanyan kendi arazisinde kaçak yapı inşa ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Çok sayıda suç dosyası var

Ayrıca; Nişanyan'ın Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ve Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama, Örgütün Veya Amacının Propagandasını Yapma, Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması, Mühür Bozma, 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, Basit Yaralama suçlarından arandığı öğrenildi.

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