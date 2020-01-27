Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

Tüm dünyayı şoke eden ve hüzne boğan bir haber geldi. NBA ve Los Angeles Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant, California'nın Calabasas kentinde geçirdiği bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Ayrıca kazada ölen diğer 4 kişinin ise Bryant'ın kızları olduğu iddia edildi.

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) 26 Ocak 2020

Yerel saatle 10.00 civarında Calabasas'da meydana gelen helikopter kazasında ölen 5 kişiden birinin Bryant olduğu bilgisi doğrulanırken, 4 kişinin ismi açıklanmadı.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde; kazada ölen diğer 4 kişinin ise Bryant'ın kızları olduğu iddia edildi.

Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgularken uçağın düştüğü bölgede herhangi bir ev olmadığını ve karayolunun da etkilenmediğini aktardı.

Kobe Bryant kimdir?

Kariyerinde 5 kez NBA şampiyonu olan (2000, 2001, 2002, 2009 ve 2010) Kobe Bryant; 2009 ve 2010’da NBA finallerinin en değerli oyuncusu seçilmişti. 2008 ve 2012’de Rüya Takım’la olimpiyat altın madalyası da kazanan Kobe Bryant, NBA’de tüm zamanlarda en çok sayı kaydeden 4. oyuncu olarak tarihe geçmişti. 20 sezon boyunca NBA'de basketbol oynayan Kobe Bryant, 2012 yılında 30 bin sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştu.

NBA All-Star takımına 18 kez seçilen 'Black Mamba' lakaplı basketbolcu, 1996 Draft’ında NBA’e adım atmıştı. 2016’da kariyerine nokta koyan Kobe’nin hem 8 hem de 24 numaralı formaları Los Angeles Lakers tarafından emekliye ayrılmıştı. İki farklı forması emekli edilen tek isim olan Kobe Bryant tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor.

Senaryosunu Kobe Bryant'ın yazdığı 'Dear Basketball (Sevgili Basketbol)' adlı yapım, 90. Akademi Ödülleri (Oscar) gecesinde 'En İyi Kısa Animasyon' ödülüyle taçlandırılmıştı.