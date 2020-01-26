HABER /  GÜNCEL

Jandarmadan Türkiye'yi ağlatan paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan bir anne ve 2,5 yaşındaki çocuğunun kurtarılma görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından, "Umutların tükendiği yerde umut olmak için varız" başlığıyla yapılan paylaşımda, bölgede yıkılan binalarda Jandarma Arama-Kurtarma timleri tarafından gerçekleştirilen arama faaliyeti sırasında enkaz altından gelen sesi dinleyerek hareket eden jandarma personelinin bir anne ve 2,5 yaşındaki çocuğuna ulaştığı belirtildi.

Paylaşılan görüntüde Jandarma Arama-Kurtarma personelinin, "Duyuyor musun beni?" sorusuna anne, "Yardım edin" cevabını veriyor.Personelin, "İyi misin?" sorusuna, "Şu anda nefesim daralıyor" cevabını veren annenin korkusu ses tonundan anlaşılıyor.

Jandarma personeli ise "Kurtaracağız seni, bak kurtaracağız" diyerek enkaz altında kalan anneden dayanmasını istiyor. Daha fazla dayanacak gücünün kalmadığını belirten kadın, yanında çocuğu olduğunu, onun dayanacak gücünün kalmadığını söylüyor.

Jandarma personeli titreyen bir ses tonuyla, "Tamam geleceğiz" dedikten sonra hızlı bir şekilde komutanına gidip, "Komutanım yaşıyor hala, yaşıyor" ifadelerini kullanıyor.

Diyalogların ardından yapılan hummalı çalışmayla anne ve 2,5 yaşındaki çocuğu yaralı bir şekilde enkaz altından çıkartılıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Konyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Enkazdan kurtuldu yaşadıklarını anlattı!
AFAD: 788 artçı deprem meydana geldi
Türk bayrağını enkaz altında bırakmadılar
Göztepe Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı 38'e yükseldi
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye cevap
Falcao ile Emre Akbaba'nın müthiş geri dönüşü
O Suriyeli genç için Kızılay devrede!
Kızılay Başkanı Kınık: Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı
Fenerbahçe'den TFF'nin erteleme kararına tepki
Askerlik yerleri sorgulama 2020 ekranı açıldı TC ile giriş
Yorumlar