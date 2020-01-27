Tüm dünya Kobe Bryant'ın bu twitini konuşuyor 8 yıl önce yazmış

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın dün helikopter kazasında hayatını kaybetmesi basketbolseverleri yasa boğdu. Efsane ismin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce Twitter hesabında yazmış görünen bir kullanıcı tüm dünyada gündeme oturdu.

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, California’da yaşanan bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. NBA tarihinin efsane isimlerinden biri olan 41 yaşındaki Kobe Bryant ABD'ye göre sabah saatlerinde Los Angeles Lakers maçının dönüşünde kendine ait Sikorsky S-76 tipi helikopteriyle geçirdiği kazada kurtulamadı.

4 yakınıyla Lakers maçından dönen efsane ismin helikopteri sis nedeniyle Calabasas yakınlarında bir tepeye çarpıp yere çakıldı ve alev aldı. Yetkililer, kazadan kurtulan olmadığını ve Kobe Bryant'ın da yolcular arasında bulunduğunu doğruladı.

13 Kasım 2012’de yazdı

Tüm dünyanın büyük bir üzüntüyle karşıladığı ölüm haberinin ardından sosyal medyada ortaya çıkan bir paylaşım dünya gündemine oturdu. ‘dotNoso’ isimli bir twitter kullanıcısının 13 Kasım 2012 tarihinde yaptığı paylaşımda Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazması herkesi şoke etti.

Kobe’nin 8 yıl sonra gerçekten bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi paylaşımın binlerce etkileşim almasına neden oldu. Yaşananlar sosyal medyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı ve böyle bir olayın 8 yıl önce yazılması bir çok soru işaretine neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın tarihinin Carbon adlı bir uygulama kullanılarak değiştirildiğini savundu.

İşte o paylaşım;