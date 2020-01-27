İran'ın öfkesi dinmiyor! Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne roketle saldırdılar: 3 yaralı

İranlı General Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesinden bu yana bölgede sular durulmuyor. ABD'nin Bağdat'ta bulunan Büyükelçiliği'ne dün gece bir kez daha roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne dün gece en az 3 roket saldırısı düzenlendi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kaynak, yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'de bulunan Bağdat Büyükelçiliği'ne atılan roketlerden birinin kafeteryaya, diğer ikisinin ise biraz uzağına isabet ettiğini bildirdi.

Saldırılarda 3 kişinin yaralandığı öğrenilirken, henüz saldırıları üstlenen olmadı. Ancak yetkililer saldırıyı İran'ın gerçekleştirme ihtimali üzerinde duruyor.

ABD'den Irak'a çağrı

Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi saldırıları kınadı ve bu tür saldırıların devamının "Irak'ı çatışma alanına dönüştürme" riski taşıdığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak hükümetini diplomatik binalarımızı koruma yükümlülüğünü yerine getirmeye çağırıyoruz" denildi.

Irak, son zamanda ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin ortasında kalmıştı.

Kasım Süleymani öldürülmüştü

Aralık ayında ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği dışında toplanan binlerce kişi, Amerikan güçlerinin Irak'ta İran destekli Hizbullah Tugayları'na yönelik hava saldırılarını protesto etmişti. Göstericiler elçiliğin dış duvarını yakmış, Amerikan güçleri protestocuları uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Bu olayın ardından ABD, bir insansız hava aracıyla 3 Ocak'ta düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmüştü.

Saldırıyı kınayan Irak hükümeti ABD'ye ülkedeki askerlerini çekmesi çağrısı yapmış ancak bu çağrı karşılık bulmamıştı.

Saldırıda, Hizbullah Tugayları'nın komutanı olan Iraklı Ebu Mehdi El Mühendis de öldürülmüştü.

ABD ve İran arasındaki son gerilimin yatışmasının ardından Irak'taki protesto gösterileri yeniden patlak verdi.