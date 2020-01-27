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Donald Trump'tan Kobe Bryant'ın ölümüne ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ''Korkunç bir haber'' paylaşımında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kobe Bryant ve diğer 3 kişinin California'da bir helikopter kazasında öldüğünü" belirterek, ''Korkunç bir haber" ifadesini kullandı.

Öte yandan Los Angeles kenti yetkilileri Calabasas kentinde yerel saatle 10.00 civarında yaşanan helikopter kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın bulunduğunu doğruladı.

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