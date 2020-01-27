Dolar/TL faizlerin de etkisiyle 5.95 seviyesinde baskı altında

Faizlerin de etkisiyle 5.95 seviyesinde baskı altında kalmayı sürdüren dolar/TL haftaya 5.95 seviyesinin hemen altında başladı.

Aysa piyasaları Çin'deki corona virüsünün etkilerini izliyor. Cuma günü açıklanacak dış ticaret açığı istatistikleri takip edilecek.

Dolarda son durum

Son yedi haftanın en düşük değeri

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) açıklamaları ardından euro, dolar karşısında son yedi haftanın en düşük değerine gelmiş durumda. ECB’nin beklenenden daha temkinli şekilde hareket etmesi paritedeki değişimde etkili. ECB geçen çarşamba günü, uygulayacağı politikaların kapsamlı bir değerlendirmesini yaptı ve ana hedeflerini tekrar belirleyip, bunlara nasıl ulaşacağını açıkladı.

İyimser görünüme dikkat çekiliyor

TL’deki son günlerdeki satış baskısına rağmen, bankacılar CDS, tahvil, eurbond ve hisse senetlerinde daha iyimser bir görünüm olduğuna da dikkat çekiyor.

Mevduat getirilerindeki düşüşün de etkisiyle lokallerin döviz ve altın birikimleri 197.1 milyar dolar ile tarihi zirvede bulunuyor. Geçen hafta da birikimlerine 1 milyar dolar ekleyen lokaller döviz birikim eğilimini, atılan caydırıcı adımlara rağmen sürdürüyor.

Altında son durum

Çeyrek altın: 487,17 Lira - Yarım altın: 974,35 Lira - Gram altın: 302,13 Lira

Cumhuriyet altını: 2.004,00 Lira