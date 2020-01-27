HABER /  EKONOMİ

Dolar/TL faizlerin de etkisiyle 5.95 seviyesinde baskı altında

Faizlerin de etkisiyle 5.95 seviyesinde baskı altında kalmayı sürdüren dolar/TL haftaya 5.95 seviyesinin hemen altında başladı.

Aysa piyasaları Çin'deki corona virüsünün etkilerini izliyor. Cuma günü açıklanacak dış ticaret açığı istatistikleri takip edilecek.

Dolarda son durum

Son yedi haftanın en düşük değeri

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) açıklamaları ardından euro, dolar karşısında son yedi haftanın en düşük değerine gelmiş durumda. ECB’nin beklenenden daha temkinli şekilde hareket etmesi paritedeki değişimde etkili. ECB geçen çarşamba günü, uygulayacağı politikaların kapsamlı bir değerlendirmesini yaptı ve ana hedeflerini tekrar belirleyip, bunlara nasıl ulaşacağını açıkladı.

İyimser görünüme dikkat çekiliyor

TL’deki son günlerdeki satış baskısına rağmen, bankacılar CDS, tahvil, eurbond ve hisse senetlerinde daha iyimser bir görünüm olduğuna da dikkat çekiyor.

Mevduat getirilerindeki düşüşün de etkisiyle lokallerin döviz ve altın birikimleri 197.1 milyar dolar ile tarihi zirvede bulunuyor. Geçen hafta da birikimlerine 1 milyar dolar ekleyen lokaller döviz birikim eğilimini, atılan caydırıcı adımlara rağmen sürdürüyor.

Altında son durum

Çeyrek altın: 487,17 Lira - Yarım altın: 974,35 Lira - Gram altın: 302,13 Lira

Cumhuriyet altını: 2.004,00 Lira

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Basketbol efsanesi Kobe Bryant Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İran'ın öfkesi dinmiyor! Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne roketle saldırdılar: 3 yaralı
Tüm dünya Kobe Bryant'ın bu twitini konuşuyor 8 yıl önce yazmış
Konyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti
Türk bayrağını enkaz altında bırakmadılar
Jandarmadan Türkiye'yi ağlatan paylaşım
ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump'tan Kobe Bryant'ın ölümüne ilişkin açıklama
Şişli'de araçların lastiklerini kesip ateşe verdiler
Bursa'da ele geçirildi!.. Ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat!
Burak Yılmaz duyurdu: Beşiktaşlı futbolculardan anlamlı Elazığ kararı
Manisa'da korkutan deprem!
Hacamat takvimi Ocak ayı 2020 hangi günler hacamat yaptırılır?
Yorumlar