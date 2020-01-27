Ahmet Hakan'dan Berna Laçin'e farklı tepki

Ahmet Hakan, Elazığ'daki depremin ardından tepki çeken paylaşımı nedeniyle Berna Laçin'e soruşturma açılmasına karşı çıkarak, "Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı, küçümsenmeyi hak ediyor " dedi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından oyuncu Berna Laçin'in attığı skandal tweete tepkiler dinmiyor.

Deprem bölgesinin vergi muafiyetine girmemesi için devletin, depremin büyüklüğünü bilerek 6.5'e düşürdüğünü yazması herkesi öfkelendirdi.

Savcılığın Laçin hakkında soruşturma açmasıyla ilgili Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, farklı görüşte.

"Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı, küçümsenmeyi hak ediyor"

Paylaşımın saçma olduğunu soruşturma açılmayacak kadar ciddiyetten yoksun olduğunu savunan yazar, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İyi ama bu saçmalık, herhangi bir soruşturmayı moruşturmayı zerre kadar hak etmiyor ki! Bu saçmalık sadece ve sadece... Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı, küçümsenmeyi hak ediyor... Bir adım ötesini değil. Açmayın şuna soruşturma moruşturma. Açmayın ki... Soruşturma açmanın da bir ciddiyeti olsun yahu!"