Berna Laçin'in Elazığ depremi paylaşımına soruşturma açıldı savcılık harekete geçti
Elazığ depremi sonrası Berna Laçin'e tepki çeken sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma açıldı, savcılık harekete geçti.
Siyasi paylaşımları nedeniyle sıklıkla gündeme gelen Berna Laçin, Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirildi. 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı paylaşım başını yaktı, soruşturma açıldı.
Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından ''Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor'' paylaşımında bulundu.
Berna Laçin'in bu paylaşımı herkes tarafından dikkat çekince tepkiler çığ gibi büyüdü. Laçin'in paylaşımı provokasyon içerikli sayılınca Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti.
Berna Laçin'e o paylaşımı nedeniyle soruşturma açıldı. Öte yandan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Berna Laçin'e paylaşımı nedeniyle çok sert tepki gösteren isimlerden biriydi. Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Berna Laçin'i devlet düşmanı olmakla suçladı.