HABER /  FENERBAHÇE

Erman Toroğlu Ali Koç'u bombaladı: Utanmaz yalı çocuğu kına yakarsın

Yorumcu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesine tepki gösteren Fenerbahçe Kulübünü eleştirirken Ali Koç'a da sert sözlerle yüklendi.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının erteleme kararından sonra Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya Trabzonspor kulübü yanıt verdi. Gündemde şu anda en çok konuşulan bu konuyla ilgili olarak A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe yönetimine çok sert tepki gösterdi. 

''Kına yakar mısınız bir yerinize''
Erman Toroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Artçılar devam ediyor. Maç başladı, 15.00 kişi öldü, kına yakar mısınız bir yerinize. Değer mi bu yaptıklarınıza? İnsan sağlığından daha önemliyse Fenerbahçe şampiyonluğu kupayı versinler. Herkes dışarıda yatıyor, ayıptır ya! Al kupayı git, yazıklar olsun!"

''Utanmaz bunlar yalı çocukları''
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı oynanacak. Trabzon'da ortalığı gerip, yangın yerine çevirip oradan 3 puanla ayrılmak istiyorlar. Bu kadar küçük düşünüyorlar. İşi gerip, seyirciyi sahaya sürükleyip Trabzonspor'un ceza almasını istiyorlar. Yapılan oyun. Utanmaz bunlar! Bunlar hep aynı kafa idareci. Biz bunlardan vizyon bekledik. Yalı çocukları ya.

''Demek ki bunlar için insan sağlığı önemli değil''
Geçmişten gelen bazı şeyler var. Onları körüklüyorlar. Demek ki bunlar için insan sağlığı önemli değil. Değer mi bu kadar? Al tarafı 3 puan ya! Orada enkaz altında bekleyen insanlar var hala." 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kobe Bryant hayatını kaybetti spor camiası yasa boğuldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan İstanbul depremi açıklaması! Beklenen olası deprem 7.5
Elazığ'daki ölü sayısı son rakam kaç oldu AFAD açıkladı
Dolar/TL faizlerin de etkisiyle 5.95 seviyesinde baskı altında
İran'ın öfkesi dinmiyor! Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne roketle saldırdılar: 3 yaralı
Tüm dünya Kobe Bryant'ın bu twitini konuşuyor 8 yıl önce yazmış
Konyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da darbeci Sisi'ye nişan verilecek! Ülkede tartışma yarattı
TÜBİTAK 27 personel alacağını duyurdu! İşte başvuru şartları
Vanessa Laine Bryant öldü mü Kobe Bryant eşi kimdir yaşı kaç?
Kobe Bryant'ın helikopteri nasıl kaza yaptı? Pilotun affedilmez hatası
Kobe Bryant öldü kaç yaşındaydı Kobe Bryant hayatındaki detay
Hacamat takvimi Ocak ayı 2020 hangi günler hacamat yaptırılır?
Yorumlar