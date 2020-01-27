Kobe Bryant hayatını kaybetti spor camiası yasa boğuldu

Yoğun sis nedeniyle düştü: Los Angeles Polis Departmanı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 kişinin olduğu helikopter kazasında kurtulanın olmadığını açıkladı. Helikopterin yoğun sis nedeniyle düştüğü ve düştükten sonra alev aldığı aktarıldı.