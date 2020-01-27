Kobe Bryant hayatını kaybetti spor camiası yasa boğuldu
Helikopter kazası sonucu 41 yaşında yaşamını yitiren basketbolcu Kobe Bryant, spor camiasını yasa boğdu. İşte spor camiasının önde gelen isimlerin mesajları...
Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Helikopterde Kobe Bryant'ın yanında 4 kişinin daha bulunduğu ifade edildi.
Yoğun sis nedeniyle düştü: Los Angeles Polis Departmanı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 kişinin olduğu helikopter kazasında kurtulanın olmadığını açıkladı. Helikopterin yoğun sis nedeniyle düştüğü ve düştükten sonra alev aldığı aktarıldı.
Kızı da hayatını kaybetti: Haberi ilk açıklayan TMZ sitesi, Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki Gianna Maria-Onore'nin helikopterde olduğunu duyurdu.
Efsane basketbolcunun ölüm haberinin ardından tüm ya sarsılırken spor camiası yasa boğuldu. İşte spor camiasının önde gelen isimlerin mesajları...