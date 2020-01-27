Vanessa Laine Bryant instagram hesabı var mı Vanessa Bryant öldü mü?

Dünyaca ünlü efsane basketbolcu Kobe Bryant 41 yaşında helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Düşen helikopterde Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant'da vardı. Ölümünün ardından Kobe Bryant'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Kobe Bryant kimdir, Kobe Bryant'ın kaç çocuğu var? Kobe Bryant'ın 2001 yılında evlendiği eşi Vanessa Laine Bryant kimdir?

Kobe Bryant öldü mü, Kobe Bryant ölüm sebebi ne araştırmaları spor dünyasını sarsan ölüm haberinin ardından araştırılmaya başladı. 41 yaşındaki efsane basketbolcu Kobe Bryant Kalifornia'da helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. 5 kişinin olduğu özel helikopterde Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant'da vardı. Düşen helikopterde yanarak ölen Kobe Bryant'ın hayatı ise merak konusu oldu.

Kobe Bryant 2001 yılında Vanessa Laine Bryant ile evlendi. Eşi Vanessa Laine Bryant'ın düşen helikopterde olmadığı öğrenildi. Kobe Bryant'ın 4 tane çocuğu var.

İşte Kobe Bryant'ın kızlarının yaşları...

Kobe Bryant, Kaliforniya’daki helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kobe Bryant'ın ölüm haberi sonrası Kobe Bryant kimdir sorusu internette en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. İşte, Kobe Bryant'ın hayatı ve biyografisi.

Düşen helikopterde Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant'da vardı.

KOBE BRYANT KİMDİR?

Lakabı Black Mamba olan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978’de doğdu.

Bryant liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye Lakers'a adımını atmış ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürmüştür. Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edilmiştir. 24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulunan Kobe; Shaquille O'Neal ile kazandığı 3 şampiyonluktan tam 7 yıl sonra 2008-2009 sezonunda 4. şampiyonluğuna ulaştı ve kariyerinde birçok başarılar olmasına rağmen daha önce elde edemediği NBA finalleri en değerli oyuncusu da seçilmiş oldu. Ayrıca, Kobe 2009-10 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak kariyerinin 5. yüzüğünü elde etti ve üst üste 2. kez finallerin en değerli oyuncusu oldu. Bryant 34 yaş 100 gün iken NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştur.

NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers'in efsane pivotu Wilt Chamberlain'den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2.sıradadır. NBA'deki başarılarına 2007-2008 normal sezonda NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü de kattı. Çinde düzenlenen 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı ile şampiyon olarak altın madalya sahibi oldu. Ayrıca 2012 Londra Olimpiyatları'nda da millî takımıyla altın madalya elde etmiştir.

Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört defa en değerli oyuncu seçildi. Memphis Grizzlies takımına attığı 44 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers takımının tarihinde en fazla sayı atan oyuncusu oldu. Los Angeles'ta düzenlenen 2011 NBA All-Star Maçı'nın en değerli oyuncusu seçilerek, 4 kez MVP olan Bob Pettit ile bunu başaran tek oyuncu olmuştur.

Kobe Bryant NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmıştır. Ayrıca 15 kez 11'i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 kezde NBA En İyi Savunma Takımı'na seçilmiştir. 2007-08 sezonunda kariyerinin tek normal sezonun MVP ödülünü kazanmıştır. 12 Nisan 2013 tarihinde Golden State Warriors'la oynanan playoff maçında aşil tendonunun yırtılması sonucu uzun bir sakatlık süreci geçirmiştir. 8 Aralık 2013'te sakatlığı sonrası ilk NBA maçına çıkmıştır. 13 Nisan 2016'da son maçına çıktıktan sonra emekli oldu. NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olarak gösterilmektedir.