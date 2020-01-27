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Real Madrid, Valladolid'i tek golle geçti

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, Valladolid'i 1-0 mağlup ederek ilk sıraya çıktı.

Real Madrid, şampiyonluk mücadelesi verdiği Barcelona'nın puansız tamamladığı La Liga'nın 21. haftasında Valladolid'e konuk oldu.

Başkent ekibi, Nacho'nun 78. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Valladolid forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, sahaya ilk 11'de çıktığı maçta 76 dakika oynadı.

Bu sonuçla 46 puana ulaşan Real Madrid, Barcelona'nın 3 puan önünde liderliğe yükseldi. 

Valladolid ise 22 puanla 16. sırada yer aldı.

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