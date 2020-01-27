HABER /  GÜNCEL

Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın mirasıyla ilgili kavga sürüyor. Matild Manukyan'ın mirasçısı Kerope Çilingir'in zorla evlendirilmesine takipsizlik kararı veren savcı hakkında Çilingir'in kızı Dora Çilingir HSK'ya şikayette bulundu.

Bu şikayetin altında yatan olaylar ise şöyle gelişti. Manukyan'ın tek mirasçısı olan Kerope Çilingir'in fiili ehliyeti tam değil. Çilingir'in bu konuda raporu da var. Dora Çilingir, vesayet davası açınca o dönem hastanede tedavi gören babası Kerope Çilingir, tedavisi kesilip hastaneden çıkarıldı ve Neslihan Kahraman'la evlendirildi.

Dora Çilingir hem Neslihan Kahraman hem de babasının tedavi gördüğü hastaneyi şikayet edip, evliliğin iptalini istedi. Savcılık ise bu talebe takipsizlik kararı verdi ve soruşturma açmadı.

HSK'ya şikayet etti

Matild Manukyan'ın torunu Dora Çilingir'de takipsizlik kararı veren savcıyı Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet etti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Hakan'dan Berna Laçin'e farklı tepki
Erman Toroğlu Ali Koç'u bombaladı: Utanmaz yalı çocuğu kına yakarsın
Süleyman Soylu'dan İstanbul depremi açıklaması! Beklenen olası deprem 7.5
TÜBİTAK 27 personel alacağını duyurdu! İşte başvuru şartları
Kobe Bryant'ın helikopteri nasıl kaza yaptı? Pilotun affedilmez hatası
Elazığ'daki ölü sayısı son rakam kaç oldu AFAD açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Real Madrid, Valladolid'i tek golle geçti
Roma derbisinin ardından Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler
Vanessa Laine Bryant instagram hesabı var mı Vanessa Bryant öldü mü?
Lider Juventus'a Napoli çelmesi
Kobe Bryant'ın ölen kızı Gianna Bryant kimdir kaç yaşındaydı?
Kobe Bryant kimdir kaç yaşında düşen helikopterde öldü
Yorumlar