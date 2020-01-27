Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın mirasıyla ilgili kavga sürüyor. Matild Manukyan'ın mirasçısı Kerope Çilingir'in zorla evlendirilmesine takipsizlik kararı veren savcı hakkında Çilingir'in kızı Dora Çilingir HSK'ya şikayette bulundu.

Bu şikayetin altında yatan olaylar ise şöyle gelişti. Manukyan'ın tek mirasçısı olan Kerope Çilingir'in fiili ehliyeti tam değil. Çilingir'in bu konuda raporu da var. Dora Çilingir, vesayet davası açınca o dönem hastanede tedavi gören babası Kerope Çilingir, tedavisi kesilip hastaneden çıkarıldı ve Neslihan Kahraman'la evlendirildi.

Dora Çilingir hem Neslihan Kahraman hem de babasının tedavi gördüğü hastaneyi şikayet edip, evliliğin iptalini istedi. Savcılık ise bu talebe takipsizlik kararı verdi ve soruşturma açmadı.

HSK'ya şikayet etti

Matild Manukyan'ın torunu Dora Çilingir'de takipsizlik kararı veren savcıyı Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet etti.