Akbank'tan sonra Yapı Kredi'ye de büyük ceza kesildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Yapı Kredi'ye sigortacılık kanununa aykırı davrandığı gerekçesiyle 187.1 milyon lira idari para cezası verdi. Akbank da benzer gerekçeyle 94.7 milyon lira para cezası aldığını açıklamıştı.

Banka KAP'a yaptığı açıklamada, idari para cezasını yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödeyeceğini bildirdi. Akbank da, Cumartesi günü benzer gerekçeyle 94.7 milyon lira para cezası aldığını açıklamıştı.

Bankanın KAP'a yaptığı açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün 12 Aralık 2019'da tebliğ alınan yazısında 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 32. maddesine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle Bankamıza idari para cezası verilmesine ve Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 24'ncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden, sigorta aracılığı faaliyetinin altı aya kadar geçici olarak durdurulabileceği konusunda uyarılmasına karar verildiği belirtilmiş, daha sonra konuya ilişkin olarak yaptığımız açıklamaların Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 29'uncu maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda 24 Ocak 2020 tarihli yazısı ile Bankamıza toplam 187.104.850- TL idari para cezası uygulanmasının uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.

Söz konusu idari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ‪17/6. maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir.

Akbank'a da 94 milyon lira ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigortacılık Kanunu’nun 32. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle Akbank’a 94 milyon 703 bin 256 lira idari para cezası uygulayarak, sigorta aracılığı faaliyetini 15 gün süreyle durdurdu.

Akbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın sigorta aracılığı faaliyetlerin 30 Ocak-13 Şubat 2020 tarihleri arasında geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

KAP'a yapılan açıklama

Açıklama şöyle: İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6. maddesi gereğince yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecek ve belirtilen tarihler arasında sigorta aracılığı faaliyeti durdurulacaktır. Söz konusu faaliyet durdurma kararı ile idari para cezasının bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan hususların kamuya açıklanması, bankamız tarafından alınan 13 Aralık 2019 tarihli bir karar ile ertelenmişti.”

Söz konusu erteleme kararının, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesi kapsamında alınan karara karşı yeniden değerlendirme talebinde bulunulmuş olması ve bu süre zarfında bankanın ve yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla alındığı ifade edildi.