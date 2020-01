Numan Kurtulmuş'tan deprem açıklaması! Üzerimize düşeni yapacağız

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında Elazığ depremiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kurtulmuş ''Ders almamız gerekiyor, üzerimize düşeni yapacağız'' dedi.

Ardından CNN TÜRK canlı yayınına katılan Kurtulmuş şu değerlendirmelerde bulundu: Enkaz bölgesinde çalışmalar titizlikle sürüyor. Bundan sonra yeni yerleşimler yapılacak. Daha sağlıklı şehirler oluşturmaya mecburuz. Ders almamız gerekiyor. Üzerimize düşeni yapacağız. Dayanışma ruhumuz dört bir taraftan devam ediyor. Arama Kurtarmada kusursuz bir çalışma yürütülüyor. Kötü binalar büyük risk bunlar gözden geçirilecek.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Elazığ Valiliği'nden düzenlenen basın toğlantısında ise şu açıklamaları yaptı:

Çalışmalarını an be an sürdürdüler

Olay anından itibaren olaya müdahale eden Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla müdahale eden bakanlarımıza, bakanlık mensuplarımıza, çalışan kardeşlerimize bütün kurum ve kuruluşlarımıza, yek vücut olarak milletin derdine deva olmak için çalışanlara yürekten teşekkür ediyorum. Büyü bir fedakârlık örneği ile çalışmalarını an be an sürdürdüler. Bundan sonra da yaraların hızla sarılması meselesi geliyor. Bundan sonra yaralar hızla sarılacaktır. İnşallah bu depremden etkilenen hiç kimsenin açıkta kalmaması için gayret sarf edilecektir. Devletimiz bütün vatandaşlarımızın yanında olacaktır.

Bundan sonraki depremlere karşı çok daha hazırlıklı olacak

Deprem anından itibaren büyük bir gönül birliği içerisinde aynı acıyı paylaşarak acıları hafifletmek için milletimizin bütün kesimleri bu olayın peşinden gitmiştir. Belediyeler vasıtayla buradaki acıları hafifletmek maksadıyla yardım malzemeleri göndermiştir. Bundan sonraki depremlere karşı çok daha hazırlıklı olacak, çalışmaları ilgili bakanlarımız yerine getirecektir. Bütün bu kuruluşlara, milletimize, zor anda bir araya gelme becerisini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.