Afganistan'da 83 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

AFGANİSTAN 'dan bir son dakika kaza haberi geldi. Gelen son dakika bilgiye göre Afganistan’ın Gazni Vilayeti'nde 83 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü.

Afganistan’da Kandahar kentinden Kabil’e giden Ariana Afghan Airlines’a ait bir yolcu uçağının Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirildi.

Uçakta en az 83 kişinin bulunduğu ve uçağın düştükten sonra alev aldığı belirtildi. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.