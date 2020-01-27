Türkiye yağışlı havaya teslim olacak! Elazığ ve Malatya için özellikle uyarı verildi
Yağışlı hava, yarından itibaren yurdu etkisi altına almaya başlayacak ve hafta sonuna doğru etkisini kaybedecek. Birçok bölgede kar yağışı ve sağanak yağış beklenirken deprem bölgesi olan Elazığ ve Malatya da yağışlardan etkilenecek.
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, akşam saatlerinde Balıkesir’in batı kıyıları ile Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kuvvetli olması beklenirken sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Deprem bölgesinde hava
Deprem bölgesinde bugün yağış beklenmiyor. Bölgenin Salı günü akşam saatlerinden sonra yağışlı bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.