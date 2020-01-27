EKPSS başvurusu yapma 2020 EKPSS başvuru ücreti kaç para?

Engelli memur alımı için yapılan EKPSS başvuruları devam ediyor. 2020 yılı EKPSS son başvuru günü 12 Şubat'a kadar devam edecek. 2020 EKPSS sınav ücreti 120,00 lira oldu. Kuraya katılacak adaylar için ise başvuru ücreti 20,00 lira olacak.

EKPSS başvuru ne zaman son? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için hazırlıklar sürüyor. Henüz başvuru yapamayan engelli memur adayları, başvuruların ne zaman biteceğini araştırmaya başladılar. Peki, EKPSS başvuru ne zaman son? 2020 EKPSS başvuru nasıl yapılır? EKPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte cevaplar...

EKPSS BAŞVURU NE ZAMAN SON?

24 Ocak'ta başlayan 2020 EKPSS başvuruları 12 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. Sınav ücret ödeme için son gün 13 Şubat 2020 olarak belirlendi. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerekli adımları takip ederek yapabilecekler.

EKPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

2020 EKPSS sınav ücreti 120,00 TL olarak belirlendi. 35 TL aday tarafından başvuru tarihleri arasında yatırılacaktır. 85,00 TL ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılcaktır.

Kuraya katılacak adaylar için ise başvuru ücreti 20,00 TL olarak belirlendi. Bu ücret aday tarafından 28 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak.

EKPSS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir.

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir ("Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınmış "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)" için Özel Gereksinim Kodu 2/Özel Gereksinim Düzeyi "Hafif düzeyde (ÖGV)" ve üzeri olanlar dahil).

Sağlık kurulu raporlarında %40'tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramazlar.

İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde, "Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder." hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların, sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile, ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz..

EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

* Sınav/Kura başvuru ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

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