Kapılar açıldı Macron ve Merkel tıpış tıpış Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin mültecilere kapıları açması dünya siyasetinde dengeleri değiştirdi. Avrupalı liderler, kapıların açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üst üste görüşmeler yaptı. Macron ve Merkel Türkiye'ye geliyor.

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Avrupa Birliği'nin kalbine davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 17 Mart'ta Türkiye'ye geleceğini açıkladı

Boris Johnson da gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkel ve Macron ile salı günü İstanbul'da bir araya geleceğiz. Boris Johnson da gelebilirse zirveyi dörtlü, gelmezse üçlü yapacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı AB ülkeleri sığınmacı çocukların ülkelerine kabulüne ilişkin kararlar aldı. Örneğin Almanya, Yunanistan ve Yunan adalarında bulunan 14 yaş altındaki kimsesiz, özellikle de kız çocuklardan 1.000 ila 1.500’ünün ülkelerine kabul edileceğini açıkladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öncelikle bu karar ve özellikle rakam hakkında neler söylemek isterseniz? Sizce neden sadece kimsesiz çocuklar seçiliyor? Bunun arka planında asimilasyon politikası fikri de yatıyor olabilir mi? 2016 yılında yaklaşık 10 bin mülteci çocuğun, Almanya’da kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Buna benzer bir durum Almanya’daki Türk ve göçmen çocuklarında da yaşanıyor. Bu durum kuşkuları artırıyor. Sizce arka planda başka niyetler olabilir mi?" sorusu üzerine şunları söyledi;

Merkel ile görüşme şansımız olacak

"Bu yeni bir konu değil. Maalesef Almanya’da bu yoğun bir şekilde devam eden bir süreç. Ama şu anda bu uygulamanın detayını tam olarak bilmiyoruz. Biz cuma günü için aslında bir adım atacaktık. Gerek Sayın Merkel gerekse Sayın Macron İstanbul’a gelecekti. Hatta Boris Johnson’ın da gelme durumu söz konusu. Tabii şu anda gerçekleşmedi. Çünkü pazar günü Fransa’da yerel seçimler olması hasebiyle önümüzdeki hafta salı günü bu buluşmayı gerçekleştireceğiz ve salı günü İstanbul’da bir araya geleceğiz. Eğer Boris Johnson da gelebilirse bu zirveyi dörtlü, gelmezse üçlü olarak yapacağız. Bu ifade ettiğiniz konuyu orada da Şansölye Merkel ile görüşme şansımız olacak."