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Beşiktaş Hırvat filebekçiyi kovalıyor

Beşiktaş, kalesine sağlam bir eldiven aramaya devam ediyor. Avrupa da filebekçisi arayan siyah-beyazlı takım, gözünü Hırvat kaleci Ivo Grbic'e dikmiş durumda.

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Geçtiğimiz sezon Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Loris Karius ile tam bir hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, 24 yaşındaki Hırvat kaleci Ivo Grbic için girişimlerde bulundu.

Ivo Grbic bu sezon toplam 25 maçta forma giyerken kalesinde 24 gol gördü ve 9 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. 1.96'lık uzun eldiven, ülkesinin NK Lokomotiva takımının kalesini koruyor.

Volkan Babacan iddiası belirsiz

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın Başakşehir forması giyen, gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek Volkan Babacan'la anlaştığı iddiası belirsizliğini koruyor.

Siyah-Beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon Loris Karius'la devam edilmeyeceğini duyurmuştu. Deneyimli teknik adam Trabzonspor'la oynanan lig maçının ardından, "Karius zaten kiralık geldi, sezon sonu herhalde olmayacak. Benim bildiğim ağır bir maddesi var" diye konuşmuştu.

Karius, 66 maçta 95 gol yedi

Alman kaleci Beşiktaş'ta 2 sezonda 66 maçta forma giydi ve 95 gol yedi. Karius 13 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

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