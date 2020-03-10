Putin kapıda 2 dakika bekletti iddiası için Erdoğan ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Kremlin'deki zirveyle ilgili skandal görüntüler, Avrupa Birliği, Yunanistan'ın göçmenlere zulmü, İdlib Ateşkes Anlaşması'yla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşünde ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki Putin görüşmesi öncesi kapıda 2 dakika bekletildiği yönünde Rus medyasının yayınladığı görüntüler için ilk kez konuştu ve "Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez" dedi. İşte Erdoğan'ın gündeme ilişkin açıklamalarından satır başları...

AB ile yeni bir süreç başlatabiliriz



- AB ile yeni bir süreç başlatabiliriz. Bunun için biz pek çok adım attık, bundan sonra da atmaya devam edeceğiz.

- AB Başkanları, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB'nin yavaş hareket ettiğini kabul ettiler.



Türkiye kapıları tekrar kapatır mı?

- Avrupa Birliği bize vaat ettiği bu şartları yerine getirirse biz de gereğini tabi gerçekleştiririz. Nedir bu? 2 ona 2 bize, 1 ona 1 bize. Adil, insani paylaşım dedik. Bunları yaparız.

- Ama bunlar mesela bu vize olayında Latin Amerika ülkelerine bile kalkıyorlar her şeyi veriyorlar; Balkanlara veriyorlar, Ukrayna’ya veriyorlar ancak Türkiye gibi bir ülkeye maalesef vize uygulamasını hala kaldırmıyorlar.

Geçici ateşkes iyi gidiyor

- İdlib, Suriye ve mülteci krizi bizden daha ziyade AB için bir irade ve liderlik testidir.

- İdlib'de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri koruma altına aldığımız bir dönemde AB de üzerine düşeni yapmalıdır.

- Geçici bir ateşkes de olsa iyi gidiyor, 4 günü doldurduk. Temennim odur ki bu şekilde devam eder ve kalıcı ateşkese dönüşür.



Yunanistan'a bu cinayetlerin hesabını soracağız

- (Yunanistan'ın sığınmacılara karşı tavrı) Sınır hattında takındıkları tavrın cinayet olduğunu bilmeleri lazım. Bunların hesabını soracağız."

- Yunanistan'a teklifimdir, kapılarını açsın. Bu insanlar Yunanistan'da kalıcı değil. Avrupa'nın diğer ülkelerine geçip gitsinler.

- Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız.

Koronavirüs'ün Türkiye'de görülmemesi

- Koronavirüse yönelik alt yapı ve ön hazırlıklarımızı iyi yaptık. Sağlık tesislerimiz zaten bu konuda tartışılmaz.

- Şu an 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye'de görülmemesi, aldığımız önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyuyor.



İstanbul'da üçlü zirve

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile Salı günü İstanbul'da bir araya geleceğiz. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da gelebilirse zirveyi dörtlü, gelmezse üçlü yapacağız.



Bay Kemal tansiyonu düşürmek istiyor haberleri

- Bize bazı haberler geliyor, 'Bay Kemal tansiyonu düşürmek istiyor' diye. Böyle bir şeyin farkına vardıysa, o tansiyonu düşürebilir, neden düşürmüyor?

ABD S-400'ler konusunda yumuşamaya başladı

- İspanyolların bizde bulunan Patriot’ları şu anda NATO’nun bizim için görevlendirdiği pakettir. Bu gündeme geldi. Ancak ilave bir paket konusu gündeme gelmedi. S-400 konusunda da Stoltenberg’in kanaati bellidir; “Üyelerimizin kendi tercihidir. Biz onlara niye onu, niye şunu gibi bir tercih baskısı yapmayız, yapamayız.”

- Ama Patriot konusunda da bildiğiniz gibi biz Amerika’ya şu teklifi de yaptık; “Eğer verecekseniz siz de bize Patriot verin. Biz sizden de Patriot alırız.” Ancak S-400 konusunda tabi onlar da epeyce yumuşadılar, “S-400’leri devreye almayacağınıza dair bize söz verin” noktasına geldiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan röportajının tam metnini okumak için TIKLAYIN