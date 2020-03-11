Coronavirüs Türkiye'de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tatil ihtimalini açıkladı
TÜRKİYE'de corona virüsle ilgili son dakika açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Fahrettin Koca, 'salgının Türkiye'de olma ihtimali yüksek' demişti. Dün gecenin ilerleyen saatlerinde yeni bir açıklama daha yapan Bakan Koca Türkiye'deki ilk vakanın görüldüğünü açıkladı.
Türkiye'de koronavirüs olma ihtimali hayli yüksek. Bu son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelmişti. Okulların ara tatilinin erkene alınma ihtimali var. Koronavirüs (Kovid-19) hakkında açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca şunları söylemişti:
-Koronavirüs salgınının Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek ancak henüz tespit edilebilmiş değil. Koronavirüs salgını 1 saat sonra da 1 gün sonra da ortaya çıkabilir. Sözlerim hazırlık için değil, işin gerçeği bu.
Bilin istedim: -Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimi bilin isterim. Yurt dışına giden çok insanımız var. Oradan enfeksiyon almadığını kim söyleyebilir. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Görülebilir ama yayılımını önlememiz gerekiyor.
- Bu süreçte bu enfeksiyonun dışarıdan geleceğini düşünüyoruz veya gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Tespit edemediğimizi söylüyoruz ama bugün yarın tespit etmeyeceğimiz anlamına gelmez.
-Yurt dışından gelen vatandaşımızın evlerine kendilerini kapatmaları, mümkün mertebe dışarı çıkmamaları, Türkiye'de 14 gün bunu devam ettireceklerini bilmeliler.
-Karantina için hızla 25 hastaneyi belirledik. Sonra bunun sayısını 101'e çıkardık. Bütün hastanelerde nasıl davranılmasına ilişkin bir algoritma geliştirildi.
Okullar tatil olabilir! Kamuda yurt dışı yasağı: Türkiye koronavirüse karşı okulları tatil etmeyi gündemine aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili ise, Milli Eğitim Bakanlığı ile önümüzdeki günlerde görüşüleceğini belirtti. Kamu personellerine de yurt dışı sınırlaması getiriyor. Bakan Koca, 'kamu personelinin zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmaması yönünde Cumhurbaşkanı'nın genelgesi olabilir" dedi.
Türkiye'den giden kadında virüs iddiası: ABD'deki Maryland Eyaleti'nin Valisi Larry Hogan düzenlediği basın toplantısında kısa bir süre önce Türkiye’yi ziyaret eden 86 yaşındaki bir kadında Corona virüsü saptandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kadının Türkiye'den gitmediğini açıkladı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
-"Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir."