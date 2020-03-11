Coronavirüs Türkiye'de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tatil ihtimalini açıkladı

Bilin istedim: -Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimi bilin isterim. Yurt dışına giden çok insanımız var. Oradan enfeksiyon almadığını kim söyleyebilir. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Görülebilir ama yayılımını önlememiz gerekiyor.

- Bu süreçte bu enfeksiyonun dışarıdan geleceğini düşünüyoruz veya gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Tespit edemediğimizi söylüyoruz ama bugün yarın tespit etmeyeceğimiz anlamına gelmez.

-Yurt dışından gelen vatandaşımızın evlerine kendilerini kapatmaları, mümkün mertebe dışarı çıkmamaları, Türkiye'de 14 gün bunu devam ettireceklerini bilmeliler.

-Karantina için hızla 25 hastaneyi belirledik. Sonra bunun sayısını 101'e çıkardık. Bütün hastanelerde nasıl davranılmasına ilişkin bir algoritma geliştirildi.