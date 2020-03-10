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Medipol Başakşehir'e İskoç hakem

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Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı İskoç hakem William Collum yönetecek.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda Kopenhag ile karşılaşacak. Saat 20.55'te başlayacak mücadelede İskoç hakem William Collum düdük çalacak.

Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie yapacak. Nicholas Walsh'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda Chris Kavanagh, AVAR'da da Bobby Madden oturacak.

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