Taksim'de 87 yaşındaki adamdan taciz rezilliği kız sinir krizleri geçirdi

TAKSİM'de yürümekte olan genç kız, 87 yaşındaki H.Ş. isimli şahsın kendisini takip ederek taciz ettiğini, laf attığını iddia etti, bağırmaya başladı. Emniyet güçleri hemen olaya müdahale ederek H.Ş'yi gözaltına aldı.

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Taksim Meydanı'nda yürüyen 29 yaşındaki B.O, 87 yaşındaki H.Ş isimli bir adamın kendisini takip edip tacizde bulunduğunu iddia ederek, bağırmaya başladı. Olaya hemen çevrede bulunan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Sinir krizleri geçirdi

Polisin gelmesiyle yaşadıklarını anlatan B.O., yaşlı adama saldırmaya çalışırken sinir krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. Taciz iddiasını reddeden yaşlı adam ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği genç kız, "Sen ne biçim bir insansın yaşından başından utanmıyor musun? Ne var benim üstümde. Sabahtan beri takip ediyor, bir şeyler söylüyor. Şikayetçiyim asla yaşlılık kabul etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.