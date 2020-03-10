Adana'da minibüs şoförünü öldüren 17 yaşındaki gençten korkunç savunma

ADANA'da 17 yaşındaki genç minibüsü bastı, şoföre kurşun yağdırdı. Olayın ardından yakalanan A.Ş., minibüs şoförünün amcasını öldüreceğini öne sürerek, 'O öldürmeden ben öldürdüm' diye ifade verdi.

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Adana'da 30 yaşındaki minibüs şoförü Mehmet Soydan'ı direksiyon başında başına tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan 17 yaşındaki A.Ş. , yakalandı.

Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde, 8 Mart günü 01 M 0459 plakalı yolcu minibüsüne binen bir genç, tabancayla şoför Mehmet Soydan'a art arda ateş etti. Başına 4 kurşun isabet eden Soydan kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan, üzerindeki montu ve tabancayı bir iş yerinin önüne bıraktıktan sonra başka bir minibüse binerek olay yerinden kaçtı. Minibüste büyük korku ve panik yaşayan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Mehmet Soydan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amcasını öldüreceğini öne sürdü, o öldürmeden ben..

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Ekiplerinin takibi sonucu cinayetin sonrası kaçan A.Ş., yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen A.Ş.'nin, ilk ifadesinde Soydan'ın amcasını öldüreceğini ileri sürüp, "O öldürmeden ben onu öldürdüm" dediği öğrenildi. A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.