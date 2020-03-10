Kenevirde talepler patladı fiyatı 30 liradan bin liraya çıktı

Endüstriyel alanda büyük kar bırakan kenevirin Türkiye'de üretilmesi için, izin çıkan illerde eğitimler yapılıyor. 19 ilde talepler patladı. Devlet teşvikiyle kenevir üretiminin yasal hale gelmesiyle, 30 liraya satılan kenevir tohumunun fiyatı, artan taleple 1.000 lirayı buldu.

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2025 yılında dünya üzerinde 11 milyar dolara çıkması beklenen endüstriyel kenevir pazarınında yer almak isteyen Türkiye, bu doğrultuda çalışmalarına başlamıştı. Türkiye'de uzunca bir süredir ekimi yasak olan kenevir, tekstilden otomobil sektörüne geniş kullanım alanı bulunuyor.Kenevirin üretimine ilişkin, tarımsal politikalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hız kazandı.

19 ilde talep artışı

Kenevirin teşvikiyle Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize,Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta tarla talebinde artış dikkat çekiyor.

Tohum fiyatı taleple 1000 lirayı buldu

Devlet teşvikiyle kenevir üretiminin yasal hale gelmesiyle, 30 liraya satılan kenevir tohumunun fiyatı, artan taleple 1.000 lirayı buldu.

Eğitimler başladı

1 dekar alanda 700 lira kar bırakan kenevirin üretiminde eğitimler hız kazandı.Üreticilere kenevirin nasıl yetiştiriciliği eğitimi veriliyor.Bu kapsamda Karabük’ün Eflani ilçesinde üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Bize yasaklayanlar cayır cayır afyon ekiyorlardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda kenevir üretiminin önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullanmıştı:"Bize bir zamanlar afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayır cayır afyon ekiyorlardı. Askeri bir sorunun çözümü için görünürde konuyla hiçbir ilgisi olmayan böyle bir şartın konulması elbette son derece manidardır. Şimdi diyorum ki biz yeniden, tarım, çevre ve şehircilik bakanıma söyledim, kenevir ekimi süreci başlatalım çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz. Şimdi bu süreci başlatacağız."