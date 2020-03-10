Sultangazi'de evde bıraktığı kedisi pencere arasına sıkıştı

SULTANGAZİ'de Sevda Köse, kedisiyle beraber mutfak camını yarı açık şekilde bırakarak evinden dükkanına gitti. Kedi pencere arasından çıkmaya çalışırken sıkışarak can verdi.

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Sultangazi'de, evden dışarı çıkamaya çalışan kedi, pencere aralığına sıkışarak öldü. Beslediği kediyi o halde gören kadın gözyaşlarını tutamadı.

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin giriş katında oturmakta olan Sevda Köse, evin hava alması için mutfakta bulunan pencereyi üstü açık kalacak şekilde bıraktı. Bir yıldır beslediği 'Sarı Mars' ismini verdiği kedisi pencerenin üstündeki aralıktan dışarı çıkmaya çalışırken boynu pencere aralığına sıkıştı. Kediyi o halde gören komşuları durumu itfaiyeye ve ev sahibi Seda Köse'ye haber verdi. Haberi alınca eve gelen Sevda Köse, kedisini pencereye sıkışmış cansız halde olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşları içinde arkasından baktı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve girerek kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Bir itfaiye eri kedinin sahibi Sevda Köse'ye, "Kediyi alacak mısınız? Gömecek misiniz?" diye sordu. Köse, "Ben gömemem. Bakamıyorum" dedi. İtfaiye erleri tarafından bir poşete konulan kedi, gömülmek üzere evden götürüldü. Köse gözyaşları içerisinde ölen kedisinin götürülmesini izledi.

Sevda Köse, "Benim dükkânım var. Dükkâna gittim. Evin içi hava alsın diye camı üstten biraz açtım. Daha önceden çıkıyordu, hiç böyle bir şey olmuyordu" diye konuştu.