Arzu Yanardağ kimdir kaç yaşında dizi ve filmleri

Birçok başarılı tiyatro oyunu, dizi ve filmlerde rol alan Arzu Yanardağ kimdir nereli kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Arzu Yanardağ iki kez evlilik yaptı. İlk eşi Ali Serter'den 2008 yılında boşandı. Arzu Yanardağ'ın özel hayatı ve biyografisine dair merak edilen her şey haberimizde.

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Modelliği bırakıp oyunculuğa merak salan Arzu Yanardağ hayatı ile merak konusu oldu. Kameralardan uzak bir hayat tercih eden Arzu Yanardağ başarılı tiyatro oyunları ile konuşuluyor. Peki 2 kez evlilik yapan Arzu Yanardağ'ın eşleri kimdir? Arzu Yanardağ ilk evliliğini Ali Serter ile 2006 yılında yaptı, çift 2008 yılında boşandı. Arzu Yanardağ 2. evliliği ise Serhat Türkan ile oldu çift 2011 yılında ayrıldı. Arzu Yanardağ 'ın ilk eşinden Alara Maya Serter adında bir kızı var.

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi hemşire Nejla Yanardağ, babası ise tiyatro oyuncusu Ferruh Yanardağ’dı. İlk öğretimini Bakırköy İlkokulu’nda tamamlayan genç oyuncu, 1993 yılında, Bakırköy Anadolu Kız Meslek Lisesi’nden mezun oldu.

Küçük yaşlardan itibaren T.V.’de yayınlanan filmleri severek izleyen ve de oyuncu olmayı kafasını takmış olan Yanardağ, 1994 yılında, liseyi bitirdikten hemen sonra mankenlik ajanslarında çalışmaya başladı. Bir yıl sonra ise, Türkiye’nin sayılı modellik ajanslarından Başak Görsoy Mankenlik ve Fotomodellik Ajansına geçti.

Ajans çalışmalarına devam ederken, 1997 yılında, Kanal D’de yayınlanan ve yönetmenliğini Kaya Ererez’in üstlendiği Unutabilsem adlı dizide başrol oyuncusu olarak televizyon kariyerine başladı. Bu döne tanıştığı Mustafa Altıoklar ile uzun bir ilişki yaşayan Yanardağ, Altıoklar’ın yönettiği Asansör adlı filmin başrolünde oynayarak sinemaya da adımını attı.

2000 yılında, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk dersleri almaya başlayan Arzu Yanardağ, Hayat Bağları adlı TV. dizisi ve Kızgın Damdaki Kedi adlı tiyatro oyunlarında rol alarak aldığı dersleri değerlendirdi.

2003 yılında, Çeşme Antik Tiyatro’da sergilenen ve de büyük ilgi çeken Vajina Monologları adlı tiyatro oyununda rol aldı. Muhafazakar kesimden büyük tepki gören oyun, tiyatro seyirci ve eleştirmenlerince büyük beğeni topladı.

2006 yılında, reklamcı Ali Sertel ile evlendi. Evlendiğinde 4.5 aylık hamile olan Yanardağ kızına Alara Maya adını verdi. Kızının doğumundan 3 sonra boşanma kararı aldı. “Bana değil dergilerdeki Arzu Yanardağ’a aşık olmuş” dediği eşinden anlaşmalı olarak ayrıldı.

2007 yılında, rol aldığı sinema filmi olan Umut Adası’nda rol alan Yanardağ, bir yıl sonra, 2008 yılının Temmuz ayında sevgilisi Serhat Türkan ile evlendi ve Türkan soyadını da alarak Arzu Yanardağ Türkan olarak anılmaya başlandı. Ancak 2010 yılında boşanma davası açıp 18 Mart 2011 tarihinde eşinden boşandı.

Kızı Alara Maya’nın hayatına anlam kattığını her zaman dile getiren tecrübeli oyuncu, Bu Sen Değilsin adlı tiyatro oyununda rol aldı ve de yönetmen koltuğuna oturmak için eğitimine devam etti.

2006 yılında "Dün Gece Bir Rüya Gördüm" adlı sinema filminde Emre Kınay, Pelin Batu ve Fikret Hakan'la birlikte başrolde oynadı.

2015 yılında "Olur İnşallah" adlı sinema filminde Çetin Altay, Müfit Kayacan ve Mesut Yar ile başrolde oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Olur İnşallah (Sinema Filmi)

2015 - Küçük Gelin 3. Sezon (Bahar) (TV Dizisi)

2014 - Uykusuz Rüya (Sinema Filmi)

2014 - Gölgedekiler (Banu) (TV Dizisi)

2014 - Delisin! Delisin! (Aslı) (Sinema Filmi)

2014 - Galip Derviş 3. Sezon (TV Dizisi)

2013 - Koğuş Akademisi (Kamuran) (Sinema Filmi)

2013 - Aşk Ağlatır (Sinema Filmi)

2011 - Komik Bir Aşk Hikayesi (Leyla) (Sinema Filmi)

2011 - Kolpaçino: Bomba (Sale) (Sinema Filmi)

2011 - Aklın Başına Gelsin (Şermin) (TV Dizisi)

2010 - Kalp Ağrısı (Ece) (TV Dizisi)

2009 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi (Canan) (Sinema Filmi)

2008 - Zülfikar (Gülce) (TV Dizisi)

2008 - Rüzgar (Özlem) (TV Dizisi)

2007 - Hakkını Helal Et (Perihan) (TV Dizisi)

2007 - Gurbet Yolcuları (Filiz) (TV Dizisi)

2006 - Umut Adası (Vildan) (Sinema Filmi)

2006 - Karanlıkta Makyaj (Seslendirme ) (Sinema Filmi)

2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Sibel) (Sinema Filmi)

2005 - Satıcı (Güllü) (TV Filmi)

2005 - Geçmiş Zaman Elbiseleri (TV Filmi)

2005 - Eylül (Vera) (TV Dizisi)

2005 - Düşler ve Gerçekler (Pınar) (TV Dizisi)

2005 - Cumbadan Rumbaya (Cemile) (TV Dizisi)

2005 - Bir Salkım Üzüm (Lale) (TV Filmi)

2005 - Beşinci Boyut (Bahar) (TV Dizisi)

2004 - Tatil Aşkları (Hülya) (TV Dizisi)

2004 - Hoşgeldin Hayat (Zuhal) (Sinema Filmi)

2001 - Aşkına Eşkıya (Yıldız) (TV Dizisi)

2000 - Ozanlar Yaylası (Sinema Filmi)

2000 - Oyun Bitti (Sinema Filmi)

2000 - Hayat Bağları (Nurgül) (TV Dizisi)

2000 - Dedelerimi Evlendirirken (Bülbül) (TV Filmi)

1999 - Asansör (Savcı) (Sinema Filmi)

1998 - Unutabilsem (Arzu) (TV Dizisi)

1991 - Aile Bağları ( ) (TV Dizisi)