Max Kruse'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin sahasında Yukatel Denizlispor'la 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan Max Kruse, ''4 ile 6 hafta arası oynayamayacağım belirtildi. Bu nedenle gerçekten çok üzgünüm.'' dedi.

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sakatlığı hakkında konuştu.

''Bu nedenle gerçekten çok üzgünüm''

30 yaşındaki orta saha, ''Son oynadığımız Denizlispor maçında ayağımdan sakatlanarak çıkmak zorunda kaldım. 4 ile 6 hafta arası oynayamayacağım belirtildi. Bu nedenle gerçekten çok üzgünüm.'' dedi.

''Trabzonspor maçında sahada olmak istiyorum''

Trabzonspor maçına yetişmek istediğini ifade eden Max Kruse,'' Hızlıca iyileşmeye çalışacağım. Trabzonspor ile oynayacağımız maçta sahada olmak istiyorum. Sakatlığımla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim.'' şeklinde konuştu.