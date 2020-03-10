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Meral Akşener Erdoğan'la hemfikir! Zorunda değiliz en doğal hakkımız

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mültecilere kapıları açma kararına hak vererek, 'Türkiye sığınmacı meselesini tek başına taşımak zorunda değildir. Kapıları açmak Türkiye’nin en doğal hakkıdır' dedi.

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İyi Parti lideri Akşener grup toplantısında konuştu.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle şöyle:

Acı dolu bir haftayı geride bıraktık. Şehitlerimizi toprağa verdik. Ümit ettik ki yönettikleri devletin kendi şirketleri olmadığını hatırlasınlar. Ama olmadı. Mehmetçik İdlib'de vatanı için canını ortaya koydu.

Soçi'ye uymayan Rusya ve Esad oldu, görüşme talebini yapan biz olduk. Moskova'da kazanan Rusya ve Esad oldu geri adım atan biz olduk. Biz Türkler tarihimizde çok savaşlar kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadım. Altı yüz yıllık devletimizi kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadık. Tarih boyunca kaybettiklerimizin yerine yenilerini koyabildik, yeni bir cumhuriyet kurduk. Bu nedenle Rusya'ya giderken milletçe senden tek bir beklentimiz vardı, canını ortaya koyan mehmetçik kadar onurlu olmandı.

''Türkiye tek başına taşımak zorunda değildir"

Moskova protokolü bir ara çözümdür. Bunu kalıcı hale getirmek için devlet aklıyla hareket etmek gerekir. Bu kadar önemli kararları sarayından tek başına alma, Suriye meselesi milli bir meseledir. Adımlar atmadan önce muhalefet partileri ile istişare et. Bu kadar hata yaptıktan sonra muhalefetten detaylarını bilmediğin politikalara destek vermesini bekleme.

Türkiye, batının da ortak olduğu Suriye meselesinden ötürü oluşan sığınmacı meselesini elbette tek başına taşımak zorunda değildir. Bu nedenle sınırlarını açmak Türkiye’nin en doğal hakkıdır. Ancak bunu yaparken, yine şahsi kızgınlıklarla hareket etmek, haklı olan Türkiye’yi, dünya kamuoyunda, “İnsan kaçakçısı devlet” durumuna düşürüyor.

Haklı olduğumuz bir konuda kızgın bir komşu gibi değil, devlet gibi davranmak zorundasın. Avrupa’yı gerçeklerle yüz yüze getirmenin, daha sağlıklı ve akıllıca yöntemleri olduğunu unutma.

"Gazetecileri hapse göndermek en kolayı"

Meseleye sadece onların istediği pencereden bakmamızı istiyorlar Son günlerde gazetecilere yapılan operasyonların arkasında bunlar var. Libya'da şehit olan istihbaratçımızın haberini bahane edip FETÖ'nün hedefindeki gazeteciyi hapse gönderiyorlar. Madem şehit istihbaratçımızın cenazesi gizliydi neden siyasi parti temsilcileri neden davet edildi. İlla ki soruşturacaksanız gizli kalması gerektiğine inandığınız o cenaze törenini ifşa edenleri soruşturun. Bu açıklara göz yumduktan sonra haberi yapan gazetecileri hapse göndermek en kolayı. Üstelik bunu FETÖ'cü yöntemiyle yapmak en kolayı.

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