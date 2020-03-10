Mayweather İngiliz takımını satın alma peşinde

Amerikalı efsane boksör Floyd Mayweather, kulüp sahibi olmak istediğini, Newcastle United'ın inanılmaz bir takım olduğunu dile getirdi. Mayweather, konuşmasında Newcastle taraftarlarına ince mesajlar gönderdi.

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Boksun efsane isimlerinden Floyd Mayweather, kulüp sahibi olmak istiyor.

Mayweather, İngiltere Premier League ekiplerinden Newcastle United'a olan ilgisini sorulan soru üzerine paylaştı.

Boks kariyeri boyunca yaptığı 50 maçın tamamını kazanan ve 1 milyar Dolar'lık bir servet elde eden Floyd Mayweather, kulüp sahibi olmak istediğini açıkladı. Kulübün sahibi Mike Ashley'in Kevin Keegan'la yolları ayırdığı 2008'den bu yana Newcastle taraftarları, yeni bir patron isterken Mayweather'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

"İnsanlar isterse bana bildirin"

Son maçında Ağustos 2017'de UFC yıldızı Conor McGregor'u yenen ve o tarihten beri eldiven giymeyen 43 yaşındaki boksör konuyla ilgili soru üzerine, "Kulüp satın almayla çok ilgiliyim. Newcastle takımı inanılmaz. Eğer insanlar benim kulübü satın almamı isterlerse, bana bildirin" dedi.

Ünlülerle ilgili verdiği haberlerle dikkat çeken Amerikan TMZ isimli internet sitesi ise Mayweather'in Tyneside ekibi ile ilgilindiğini ancak henüz herhangi bir ikili görüşme olmadığını yazdı.

Bu yıl yeniden ringe dönecek

Floyd Mayweather, daha önce 2015'te emeklilik kararı almış ancak iki yıl sonra McGregor'la karşı karşıya gelmişti. Amerikalı boksör, 2019'un son aylarında sosyal medyadan yaptığı duyuruda 2020 yılında yeniden ringlere çıkacağını açıklamıştı.