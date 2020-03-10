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Üsküdar’da İETT otobüsünde yangın paniği

İhlas Haber Ajansı

ÜSKÜDAR’da yolcu almak için durağa yaklaşan içi yolcu dolu İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanı fark eden otobüs şoförü, panik yaşayan yolcuları tahliye ederken yangın büyümeden söndürüldü.

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Olay, Üsküdar, Yavuztürk Mahallesi, Bosna Bulvarı üzerinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolcu almak için durağa yaklaşan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanlar yükseldiğini gören otobüs şoförü, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Bunun yanı sıra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförünün yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İETT otobüsünde çıkan yangını fark eden otobüs şoförü, "Otobüsün arka kısmından koku geldi. Koku gelince sağa çektim arkada motor kısmına baktım alevler çıkmaya başlamıştı. Hemen müdahale ettik ve yolcuları tahliye ettik. Otobüste 30, 40 civarında yolcu vardı. İtfaiyeyi çağırdık önlemimizi aldık. Başka bir otobüs geldi yolcularımızı aktardık “ diye konuştu.

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