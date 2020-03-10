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Şevket Kazan hayatı eşi ve çocukları kimdir?

Eski, Çalışma ve Adalet Bakanı Şevket Kazan 86 yaşında öldü. Türk siyasetinin bir dönem sevilen isimleri arasında olan Şevket Kazan, uzun süredir kaldırıldığı hastanede tedavi görüyordu. Peki, bir çocuğu olan Şevket Kazan kimdir? İşte, Şevket Kazan'ın hayatına ilişkin merak edilen bazı bilgiler.

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Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şevket Kazan'ın vefat haberinden sonra hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Şevket Kazan kimdir kaç yaşında vefat etti? İşte, Şevket Kazan'ın hayatına ilişkin merak edilen bazı bilgiler.

Eski, Çalışma ve Adalet Bakanı Şevket Kazan 9 Mart'ta Ankara'da 86 yaşında yaşamını yitirdi. Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi ile siyasete atılan Şevket Kazan'ın vefat haberi sonrası biyografisi araştırılmaya başlandı. 

7 Aralık 1933 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet bakanı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı oldu.

1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı ve kısa süre sonraki yerel seçimlerde 1977'de de MSP'den İstanbul belediye başkan adayı oldu.

12 Eylül'den sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde Adalet bakanı oldu.

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