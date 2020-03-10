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Çanakkale'de üçüncü kattaki balkondan düştü

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ÇANAKKALE'deki bir okulda hizmetli olarak çalışan Pınar Gezer, üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde evli ve bir çocuk annesi 39 yaşındaki Pınar Gezer, üçüncü kattaki evlerinin balkonundan zemine düşerek canından oldu.

Bayramiç ilçesi Tepecik mahallesinde saat 20.45 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulda hizmetli olarak çalışan Pınar Gezer, iddiaya göre üçüncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü. Olay sırasında evde bulunan Güner Gezer, eşinin balkondan düştüğünü fark edince, komşularına seslenip yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen Gezer'in yakınları sinir krizleri geçirdi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Pınar Gezer'in cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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