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Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye Daum iddiası ve Okan Buruk önerisi

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin sportif direktörlük görevine Daum'u getireceğini iddia ederken Ali Koç'a da Okan Buruk'u hoca olarak önerdi.

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İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi programında Fenerbahçe'nin hoca adayları ve sportif direktörün kimin olacağı konuşuldu.

''Daum doğru karar''
Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendiren Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı; ''Daum doğru karar. Sportif direktör ya da futbol danışmanı olarak. Teknik direktör olarak değil. Size Brezilya'dan Nobre, Luciano daha bulsa iyidir. Ciddi ihtimal var. Doğru buluyorum bu hamleyi.

''Ben olsam Okan Buruk'u alırım''
Teknik direktör kim olacak bilmiyorum. Ben olsam Okan Buruk'u alırım. İyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Erol Bulut iyi bir teknik direktör. Geçen sene yarı final oynattı takımına. Bu sene başka bir takımla finale çıkarttı. Her iki takıma da taş gibi top oynattı. Bu kabul edilebilir bir şey.

''Bunlar benim için iyi referanslar''
Okan Buruk'un 3.yılı. 46 yaşında bir hoca. Akhisar'da birinci yılda kupa aldı. Aıl benim için önemlisi şu. Bu sene Başakşehir'e geldi. Rize'de de çok başarılıydı. Galatasaray maçına Azubike, Mahmut ve Mehmet Topal üçlüsüyle çıktı. Küçük takım hocası hasletleriyle. 4,5 5 ay sonra Göztepe maçına Alexic, İrfan, Demba Ba ve Crivelli ile çıktı. Sporting Lizbon'u eledi. Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yendi. Bunlar benim için iyi referanslar. 4,5 - 5 ayda o hasletlerden sıyrılmış. Benim açımdan Okan Buruk iyi bir teknik direktör adayıdır.

''Abdullah Avcı'yı isteyen Emre Belözoğlu'dur''
Erol Bulut da iyi bir teknik direktör adayıdır. Ama camia liderliği yapabilirler mi. İkisi için de konuşuyorum. Camia liderliği yapacak bir adam da lazım. Mesela Aykut Kocaman o işleri iyi yapardı. Abdullah Avcı yok. Abdullah Avcı'yı isteyen Emre Belözoğlu'dur. Çünkü Emre biliyor ki tempo isteyen bir hoca gelirse oynama şansı yok. Abdullah Avcı gelirse Emre 1-2 yıl daha oynar. Emre dışında Avcı'yı isteyen kimse yok.

''Fenerbahçe tuzağa düşmeyecek''
Fenerbahçe seneye Zorlu gibi tuzağa düşmeyecek. Federasyonla ya da MHK ile görüşmek için bu tip tuzaklara düşmeyecek. Nihat Özdemir üzerinden camia baskısını hiç eksik etmeyecek. Nihat Özdemir'in devam etme ihtimali olmadığını da görüyorum. Fenerbahçe'nin haklarını yedirmeyecek çok ciddi bir yönetim örgütlenmesi lazım.''

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