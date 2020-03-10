Tuğçe Tayfur sevgilisi Gökhan Göz kimdir ne iş yapıyor?

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı olan Tuğçe Tayfur eşi Taner Şafak'tan ayrıldıktan sonra yeni sevgilisi Gökhan Göz ile görüntülendi. Peki 31 yaşındaki Tuğçe Tayfur'un yeni sevgilisi Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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Annesi sinema oyuncusu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur olan Tuğçe Tayfur babası ile sanatçılığı seçti ve sesiyle büyük ilgi gördü. 2009 yılında Tolga Ertuğrul ile ilk evliliğini yapan Tuğçe Tayfur ikinci evliliğini Şafak Taner ile 2012 yılında yaptı. Çiftin bu evlilikten Taner Efe adında oğulları oldu. Tuğçe Tayfur, geçen sene Şafak Taner'den ayrıldı. Tuğçe Tayfur'un yeni sevgilisi ise modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur yeni sevgilisi Gökhan Göz ile el ele poz verip aşkını ilan etti.

Tuğçe Tayfur kimdir: Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Annesi sinema oyuncusu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur‘dur. İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünde tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı. Ailesinden aldığı destek ile müzik hayatına başladı.

Babası gibi kariyerine müzikle devam eden Tuğçe Tayfur, 2010 yılı içerisinde arkadaşlarıyla kurduğu ‘Joker’ isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD‘de yaşadı. ABD’de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak‘la tanıştıktan sonra 2015 yılında Türkiye’de maksi single çıkarmaya karar verdi. Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single’da , ‘Kalp Dayanmaz’, ‘Köle Olup’, ‘Yok Olsam’ şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı. Ferdi Tayfur, maksi single’da yıllarca dillerden düşmeyen ‘Huzurum Kalmadı’ şarkısını kızı Tuğçe Tayfur ile birlikte okuyarak düet yaptı ve birde klip çekildi.

İkilinin klibi uzun süre konuşuldu. Tuğçe Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra erdi. ABD‘de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak ile tanıştı ve 2012 yılında nikah masasına oturdu. İkilinin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları var.

Gökhan Göz kimdir, ne iş yapıyor: Yatırımcı ve girişimci iş insanı Gökhan Göz 1989 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelmiştir. Aslen Samsun Bafra'lıdır. Gökhan Gözgenç yaşta ticaret yapmaya karar verip, İlk şahsına ait ticari girişimi olan "GG Rent A Car‘ ı2009 yılında kurmuştur.Gökhan Göz bu firmasını 3 yıl içinde 400 araçlık bir filo şirketi haline getirdikten sonra ,2012yılında "Gökas Filo"şirketini kurup markalaşmaya karar vermiş ve bu konuda şirketini global pazarda temsil edecek yapıya ulaştırmıştır. Gökas Filo bugün özellikle operasyonel araç kiralama sektörünün önde gelen firmalarından biri olup bünyesinde binlerce araç yer almaktadır. Aynı şekilde Gökas Filo güçlü markalara sahip şirketlerin yüzlerce araçlık filolarını yönetmektedir. Gökas Filo bugün sadece başarılı firmaların kabul görüldüğü kiralama sektörünün öncü çatı STK oluşumu TOKKDER (Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği ) üyesidir.

Gıda sektöründe de yatırımı bulunan Sayın Göz Türkiye'nin en büyük kebap ve et restaurantlarından biri olan "Tike" markasını İstanbul Kartal'a kazandırmış, İstMarinaAVM'ye 2019 'da açtığı bu restaurantı ile gıda sektöründe de adından başarı ile söz ettirmektedir. Gökhan Bey'in gıda üzerine şirketini 2017 yılında açtığını da belirtmek lazım. Çünkü başarı için ön çalışma ve planlı olmayı benimseyen Sayın Gökhan Göz, açılıştan tam iki yıl öncesinden çalışmalara başlamış ve bugün Tike markasının en çok ziyaret edilen restaurantının sahibi konumuna, bu ön çalışma ve araştırma süreci sayesinde ulaşmıştır.

Otomotiv ve gıda dışında inşaat ve hizmet sektörlerinde de girişimleri bulunan Gökhan Bey'in özellikle Gökas Filo ve Tike Restaurant işletmeleri ile ilgilendiği bilinmektedir.

Yardımseverliği ve sosyal yardımlaşmayı hayatının bir parçası olarak sayıyorum bu benim hayat felsefem gibi benimsediğim bir şey diyen Gökhan Göz Lösev ve Kızılay gibi kurumlar dışında da bir çok sivil toplu kuruluşunca yaptığı yardım ve gönüllü çalışmalardan ötürü takdir edilmiş ve ödüllendirilmiştir.