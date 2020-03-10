ABD Başkanı Trump'tan coronavirüs iddiası rakamları paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, coronavirüsten ölüm haberlerinin önemsiz olduğunu savunarak, “Önemli ölçüde azalıyor, yükselmiyor" iddiasında bulundu.

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Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sansasyonel paylaşımlarla dikkatleri çeken ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de Wall Street’te yaşanan çöküşü coronavirüsle ilgili yapılan yalan haberlerin neden olduğu korkuya bağladı.

Trump, yaptığı paylaşımda ABD'deki coronavirüs ölümlerinin önemsiz olduğunu kanıtlamak için her yıl ülkedeki yaygın gripten kaynaklanan ölüm sayısı rakamlarını ortaya koydu.

Rakamları ortaya koydu

Trump, “Geçen yıl 37 bin Amerikalı ortak gripten öldü. Yılda ortalama 27 bin ila 70 bin arasında kişi gripten ölüyor. Hiçbir şey kapanmıyor. Yaşam ve ekonomi devam ediyor. Şimdiye kadar 22 ölümle 546 doğrulanmış koronavirüs vakası var. Bunu bir düşünün” dedi.

Önemli ölçüde azalıyor

Başkan Trump, Çin'de ortaya çıkmasından bu yana 3 bin 500'den fazla insanı öldüren salgın için, “Önemli ölçüde azalıyor, yükselmiyor" derken, yakında bir aşı bulunacağının sözünü verdi. Her ne kadar uzmanlar aşının bulunmasının en az 12 ay süreceğini söylese de Trump uzmanların açıklamalarını kabul etmedi.

Beyaz Saray, Trump'ın coronavirüs testi yaptırmadığını açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, coronavirüs bulaşması ihtimali olan bazı yerlerde bulunması sebebiyle "virüs kapmış olabileceği" tartışılan Trump'ın durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Grisham, "Başkan COVID-19 testi yaptırmadı çünkü ne virüs taşıdığı teyitli hastalarla uzun süre teması oldu, ne de kendisinde herhangi bir semptom bulunmaktadır. Başkan Trump'ın sağlığı harika durumdadır ve özel doktoru onun durumunu yakından takip etmektedir." ifadelerini kullandı.